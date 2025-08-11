El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cabra, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que invita a realizar actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y 40 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 40 grados. Es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo un día seco en términos de precipitaciones, ya que no se esperan lluvias en ninguna de las horas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y del sur, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor en ciertos momentos. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. Los habitantes de Cabra pueden aprovechar la luz solar, ya que el sol saldrá a las 07:30 y se pondrá a las 21:14, brindando un amplio margen para disfrutar del día.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para protegerse del calor y que aproveche al máximo las condiciones favorables que ofrece el día.

