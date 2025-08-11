El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 41 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que irá en descenso hasta los 24 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 29 grados a las 10:00 horas y continúe aumentando, alcanzando los 32 grados a las 11:00 horas. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 39 y 40 grados, respectivamente. Es importante que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 62% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 32% a las 11:00 horas y bajando aún más a un 18% entre las 16:00 y las 19:00 horas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste, lo que podría proporcionar algo de alivio en las horas más calurosas. A primera hora, se registrarán vientos de 13 km/h, aumentando a 20 km/h en la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Las Cabezas de San Juan pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero deben estar atentos a las recomendaciones de salud ante el calor extremo. La salida del sol se producirá a las 07:36 y se pondrá a las 21:20, ofreciendo largas horas de luz para disfrutar del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.
