El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 25 grados a las 06:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Para las horas centrales del día, el calor se intensificará, con máximas que llegarán a los 41 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se sitúa en un 36%, aumentando gradualmente hasta un 51% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 14% hacia las 19:00 horas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia las 01:00. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de las vistas y el paisaje de Bormujos.

En resumen, el día se presenta como una jornada calurosa y despejada, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 41 grados . Se aconseja a la población tomar precauciones ante el calor y aprovechar las horas de la mañana y la tarde para disfrutar del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.