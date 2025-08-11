El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 28 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 42% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el calor se intensifique, la humedad descenderá nuevamente, alcanzando un 11% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 15 km/h durante la madrugada, disminuyendo a 10 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, con ráfagas que alcanzarán hasta 19 km/h en la tarde, provenientes del noreste y del suroeste. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipa ninguna precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes y la falta de lluvia permitirán disfrutar de un día soleado, ideal para actividades familiares, paseos o eventos al aire libre.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, las altas temperaturas pueden ser un factor a considerar. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor. En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.