El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , y aunque se espera un ligero descenso a lo largo de la mañana, las temperaturas seguirán siendo agradables, alcanzando los 30 grados a la 01:00 y bajando a 28 grados a las 02:00.

A medida que avanza el día, la temperatura continuará descendiendo lentamente, pero se mantendrá en un rango cálido, con máximas que alcanzarán los 39 grados entre las 16:00 y las 19:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 49%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico.

El viento, que soplará predominantemente del sureste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando ligeramente a 17 km/h a las 00:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las horas de mayor calor. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerca la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 38 grados a las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 35 grados a las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas.

En resumen, Baeza vivirá un día de calor intenso, cielos despejados y vientos suaves, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.