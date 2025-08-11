El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 41 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% y aumentando gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Se recomienda a los habitantes de Baena que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera variable a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, con vientos del suroeste que podrían alcanzar hasta 37 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura momentánea, pero no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es favorable para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35 grados hacia la tarde y bajando a 32 grados en las horas de la noche. La puesta de sol está programada para las 21:14, momento en el cual las temperaturas seguirán disminuyendo, ofreciendo un alivio del calor del día.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de hidratación y protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.