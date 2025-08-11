El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 42 grados a las 17:00.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 46% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 12% en las horas más cálidas de la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 22 km/h desde el noreste en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, Andújar experimentará un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

