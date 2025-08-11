El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 28% en las horas centrales del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, el viento no será suficiente para mitigar la sensación de calor, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre en las primeras horas del día o al atardecer, cuando las temperaturas comienzan a descender.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la playa, hacer senderismo o simplemente pasear por el municipio.

El orto se producirá a las 07:40, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está programado para las 21:24, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día espléndido, perfecto para actividades familiares, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque será mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar del verano en toda su plenitud.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.