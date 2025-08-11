El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se espera una temperatura de 31°C, que irá descendiendo ligeramente a 29°C durante la mañana.

A medida que avanza el día, la temperatura continuará su descenso, alcanzando los 28°C a las 2 de la tarde y llegando a un máximo de 42°C entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 54%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura y la humedad se combinan para crear un ambiente caluroso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste a una velocidad de 6 a 9 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 12 km/h en la tarde. Sin embargo, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades diarias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día al aire libre, ya sea en el parque, en la piscina o realizando actividades deportivas. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá algo de alivio. Con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.