El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 37 grados a lo largo del día. Desde primera hora de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso hasta llegar a los 22 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, el termómetro comenzará a subir, alcanzando los 21 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 29 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando se alcanzarán los 36 y 37 grados, respectivamente. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 30 grados a las 22:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 62% a las 07:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 29% a las 11:00 y un 24% a las 12:00. Por la tarde, la humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h. A partir de las 14:00, el viento cambiará a dirección norte, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Con el orto a las 07:28 y el ocaso a las 21:12, los ciudadanos podrán aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de un tiempo ideal para paseos y actividades al aire libre. En resumen, se anticipa un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar del verano en Alcalá la Real.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.