El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la zona.

Las temperaturas serán notablemente altas, comenzando en torno a los 31 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un pico de 42 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 38 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más calurosas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Estos vientos, aunque no muy fuertes, ayudarán a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más intensas que podrían ocurrir en momentos puntuales.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra pueden esperar un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el parque, realizando deportes o simplemente disfrutando de un día de campo. Sin embargo, es fundamental tomar las precauciones necesarias ante el calor, asegurándose de usar protector solar y ropa ligera. La puesta de sol se espera para las 21:20, ofreciendo un hermoso espectáculo visual para cerrar un día radiante.

