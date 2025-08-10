El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 10 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, ofreciendo un panorama ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados hacia las 05:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 40 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 55% a la medianoche, la humedad irá aumentando hasta alcanzar un 77% a las 05:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva y la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 35% hacia las 09:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h desde el este entre las 09:00 y las 10:00. Este viento, aunque fresco en las primeras horas, se tornará más cálido a medida que avance el día, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, predominando del este y sureste, lo que podría ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con el orto programado para las 07:34 y el ocaso a las 21:21, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar. En resumen, el 10 de agosto se presenta como un día ideal para disfrutar del verano en El Viso del Alcor, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento que, aunque presente, no será suficiente para mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.