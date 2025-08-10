El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un repunte en las temperaturas, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 40 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este calor intenso puede resultar incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo a un 56% a las 10:00, pero volviendo a aumentar hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 11 y 30 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento alcance los 30 km/h a las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:21, lo que brindará a los utreranos una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será cálido y despejado, perfecto para disfrutar del verano, pero con la necesidad de tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.