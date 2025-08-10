El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Úbeda se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la madrugada, alcanzando los 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00.

A medida que el día avanza, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 15:00 horas, y un pico de 38 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 46% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 22:00 horas, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a sus emblemáticos monumentos.

El orto se producirá a las 07:24 horas y el ocaso a las 21:13 horas, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será cálido y soleado, perfecto para disfrutar de un día de verano en esta hermosa ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.