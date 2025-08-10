El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% a la medianoche y disminuyendo hasta un 31% a las 10:00 horas, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 38% a las 23:00 horas, lo que podría ofrecer un poco de alivio al calor extremo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. Es recomendable que los habitantes de Tomares se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se espera que el calor sea más intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. Esta ausencia de lluvias, combinada con el calor, podría generar un ambiente seco, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero es fundamental tomar precauciones ante las altas temperaturas y la baja humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.