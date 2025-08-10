El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 29 grados, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 24 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. A las 08:00, la temperatura se situará en 23 grados, y a partir de las 09:00, comenzará un aumento significativo, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 32 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 15:00, cuando se prevé que la temperatura alcance los 39 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% a las 00:00 y disminuyendo hasta un 31% a las 10:00, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 38% hacia las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 21:00, con una velocidad de 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor intenso de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Con un orto a las 07:35 y un ocaso a las 21:22, el día se presentará ideal para disfrutar de la luz solar y las agradables temperaturas, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.