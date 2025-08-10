El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 40 grados hacia las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% y disminuyendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas, es un día propicio, pero se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas pico y utilizar protector solar. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, con un pronóstico de 35 grados a las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, Puente Genil vivirá un día de verano típico, con un tiempo cálido y soleado, ideal para disfrutar de la vida al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.