El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 25 grados a las 2 de la tarde, antes de experimentar un aumento significativo en las horas posteriores.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 34 y 38 grados . Este calor será más intenso entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a su máximo histórico del día, alcanzando los 37 grados. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente, situándose en torno a los 32 grados hacia las 9 de la noche.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 35% por la mañana y disminuyendo a un 27% en las primeras horas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 30% al final del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Priego de Córdoba que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h en dirección oeste durante la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 8 y las 9 de la noche, lo que podría proporcionar un alivio temporal a la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.