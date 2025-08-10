El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 39 grados . Este calor será más intenso entre las 15:00 y las 17:00 horas, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Pozoblanco que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para combatir el calor, y se aconseja buscar sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar completamente las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre.

En resumen, Pozoblanco vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento suave que puede ofrecer algo de frescura. Se recomienda a todos los ciudadanos que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen al máximo este hermoso día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.