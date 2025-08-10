El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30°C, que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 24°C a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un pico de 42°C a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 46% en la mañana. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un alivio en la sensación de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 15 y 18 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:32 y el ocaso a las 21:20, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para enfrentar las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.