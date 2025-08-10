El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

Hoy, 10 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que descenderá ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzará los 24 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando los 28 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 39 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% a la medianoche y disminuyendo a un 53% a las 10:00, pero aumentando nuevamente hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Durante las primeras horas, el viento será ligero, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un hermoso paisaje.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:21, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, se anticipa un día caluroso y despejado en Los Palacios y Villafranca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las debidas precauciones ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.