El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá ligeramente a 25 grados hacia las 07:00, pero rápidamente comenzará a ascender.

Durante la mañana, las temperaturas alcanzarán los 30 grados a las 11:00, y se espera que continúen subiendo, alcanzando un pico de 37 grados a las 15:00. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en 36 grados a las 18:00 y bajando a 29 grados hacia la noche. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 4 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 51 km/h a las 13:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso, aunque también podría generar algunas ráfagas que podrían ser notorias en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que los residentes de Osuna podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a la población que tome precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas más cálidas del día, y que se mantenga hidratada.

El amanecer se producirá a las 07:32 y el ocaso será a las 21:18, lo que proporcionará un extenso periodo de luz solar para disfrutar de las actividades veraniegas. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y soleado, perfecto para disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante las altas temperaturas.

