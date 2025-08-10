El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados a las 16:00. Este calor intenso será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% a la medianoche y disminuyendo hasta un 21% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el este, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar de un día de campo.

El orto se producirá a las 07:33 y el ocaso a las 21:19, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para aprovechar al máximo el día. En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.