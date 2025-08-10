El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 41% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 56% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 19% a las 19:00. Esto podría contribuir a una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 16 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h hacia las 20:00. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 39 km/h a las 17:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:17, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, Montilla disfrutará de un día despejado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.