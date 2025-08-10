El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados, que descenderá ligeramente a 22 grados hacia las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 28 grados a las 10:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 36 grados alrededor de las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 70% en las primeras horas y descenderá hasta un 29% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que las ráfagas de viento provengan principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 32 km/h a las 16:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Moguer pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Moguer disfruten de una hermosa puesta de sol, que se espera que ocurra a las 21:25 horas. En resumen, el día de hoy promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.