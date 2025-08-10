El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 23 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 45% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender nuevamente, situándose en un 14% hacia el final de la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 12 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al este, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h en las horas centrales del día. Por la tarde, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían llegar a los 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones en Martos hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:27 y el ocaso a las 21:14, brindando un día largo y soleado para disfrutar. En resumen, Martos experimentará un día caluroso y despejado, ideal para aprovechar al máximo el verano. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.