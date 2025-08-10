El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 42 grados a las 17:00 horas. Este calor intenso puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 34 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y disminuyendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad puede contribuir a una sensación de calor más intenso, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 09:00 horas con ráfagas de hasta 40 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto refuerza la idea de un día completamente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta la necesidad de protección solar.

En resumen, Marchena vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.