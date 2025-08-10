El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre durante las horas más calurosas. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% y disminuyendo hasta un 19% en las horas centrales, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a la dirección del viento, ya que puede influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas y un cielo despejado. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor calor, aprovechando las condiciones favorables para actividades recreativas y sociales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.