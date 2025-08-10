El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 25 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 07:00. A las 08:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 23 grados, y posteriormente, la temperatura comenzará a ascender de manera notable. Para las 10:00, se espera que el termómetro marque 29 grados, y a las 11:00, la temperatura alcanzará los 32 grados. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 39 y 40 grados, respectivamente. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 36 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% a las 05:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 35% a las 09:00 y manteniéndose en niveles bajos durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h. A las 08:00, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 31 km/h. A lo largo del día, las ráfagas se mantendrán moderadas, lo que proporcionará un alivio ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones en Mairena del Alcor, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos. Con un ocaso programado para las 21:21, los atardeceres prometen ser espectaculares, ofreciendo un cierre perfecto a un día de calor y sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.