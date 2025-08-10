El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 24 grados entre las 03:00 y las 04:00.
A partir de las 05:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 23 grados a las 05:00 y 06:00, y subiendo a 22 grados a las 07:00. La temperatura comenzará a repuntar a partir de las 08:00, alcanzando los 25 grados, y seguirá en aumento hasta llegar a un máximo de 38 grados a las 17:00. Durante la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga alta, con valores de 37 grados a las 18:00 y 35 grados a las 19:00. La jornada finalizará con temperaturas más frescas, descendiendo a 34 grados a las 20:00 y 32 grados a las 21:00.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 57% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 40% a las 10:00 y bajando hasta un 26% a las 21:00.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 12:00 y las 15:00, alcanzando hasta 36 km/h. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.
