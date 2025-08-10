El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Lora del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando hasta un 55% a la 01:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más bajos, con un 15% a las 16:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h en las horas centrales del día. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol saldrá a las 07:33 y se pondrá a las 21:20, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.