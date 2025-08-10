El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 32 grados, que descenderá ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 24 grados a las 08:00.

A medida que avance la mañana, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 28% y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 25 km/h en dirección oeste durante la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en momentos puntuales. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 8 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, pero también es crucial mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población que tome las medidas necesarias para evitar golpes de calor y que disfrute de este día despejado, aprovechando las condiciones favorables para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.