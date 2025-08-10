El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a media tarde, antes de volver a subir hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 38% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será mitigada por la baja humedad en las horas más cálidas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un complemento perfecto para disfrutar de la jornada sin incomodidades.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:26, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.