El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la tarde.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 40 grados . Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo hasta un 51% en la tarde. Esta reducción en la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más tolerable, aunque las altas temperaturas seguirán siendo un factor a tener en cuenta. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 59% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando hasta 30 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se sentirán en dirección este-sureste, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, pero también implica que el riesgo de incendios forestales podría aumentar debido a la sequedad del ambiente y las altas temperaturas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y disfruten de este día despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.