El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, que descenderá ligeramente a 30 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 25 grados en las horas más frescas de la mañana.
A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente. Se prevé que a las 14:00 horas, el termómetro marque 38 grados, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la exposición solar. Es importante que los habitantes de Jaén tomen precauciones ante el calor extremo, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 25% hacia el final de la jornada. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar un ambiente seco que podría afectar a personas con problemas respiratorios o de piel.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 14:00 horas, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un aumento en la sensación de calor debido a la baja humedad.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas extremas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas y cuidar su salud ante el calor intenso.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.
