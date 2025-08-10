El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura inicial será de 29 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 24 grados entre las 05:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 26 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 31 grados a las 11:00.
Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 39 grados entre las 16:00 y las 19:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa, que oscilará entre el 61% en la madrugada y el 20% en las horas más cálidas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento alcanzará los 15 km/h, disminuyendo a 8 km/h en la tarde. Sin embargo, por la tarde, se prevé que el viento aumente nuevamente, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor extremo.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.
El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:21, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día caluroso y despejado en Dos Hermanas, ideal para disfrutar del verano, pero con la recomendación de mantenerse hidratado y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.
- Un incendio en la Mezquita pone a Córdoba en alerta
- Extinguido el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba
- Detectan chinches y garrapatas en la piscina de la calle Marbella: 'Hay mucha gente con picaduras y ronchas
- Este es el pueblo más bonito de Córdoba (palabra de National Geographic)
- El incendio de la Mezquita-Catedral, en imágenes
- Un viaje romántico a la Toscana: así es el nuevo restaurante viral que ha abierto en Córdoba
- El alcalde de Córdoba, sobre el incendio en la Mezquita-Catedral: 'Ha habido daño, pero no va a ser una catástrofe
- La tradición de tomar el fresco en Córdoba se reinventa: de la acera al césped