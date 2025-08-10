El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 22 grados hacia las 8 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 41 grados entre las 5 y las 6 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% hacia las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 15% por la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, y se mantendrán en torno a los 20 km/h durante la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Écija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

Es importante que, dado el calor extremo previsto, se tomen precauciones adecuadas. Se recomienda mantenerse hidratado, usar protector solar y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico de calor, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde. Con estas recomendaciones, los ecijanos podrán disfrutar de un día soleado y cálido, característico del verano andaluz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.