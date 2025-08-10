El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a 24 grados a las 05:00, pero a partir de las 10:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y llegando a un pico de 39 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará a lo largo del día, comenzando en un 60% en la madrugada y bajando hasta un 37% a las 10:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento será más suave, con ráfagas que no superarán los 9 km/h, pero se intensificará a medida que avance la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se espera lluvia en Coria del Río hoy. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja humedad.

Con el ocaso programado para las 21:22, la noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 23:00, lo que sugiere que será una noche cálida y agradable. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Coria del Río, con un tiempo cálido y soleado que invita a aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.