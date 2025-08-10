El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 41 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% durante las primeras horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 52% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, llegando a un 29% hacia las 23:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los cordobeses mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 13 km/h durante la madrugada, aumentando a 14 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Córdoba hoy, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes y reuniones al aire libre.

En resumen, Córdoba vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 41 grados , y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del verano cordobés, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.