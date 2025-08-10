El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un notable 39 grados.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 53%, aumentando hasta un 73% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve y las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 32% a las 10:00 y bajando aún más a un 19% hacia las 19:00 horas. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 20:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor intenso, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Con el sol saliendo a las 07:36 y poniéndose a las 21:22, los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán aprovechar al máximo la luz del día. Es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en todo su esplendor, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.