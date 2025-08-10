El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cartaya, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 20 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, se anticipa un aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 34 grados , lo que sugiere un día caluroso. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 72% en las primeras horas y descenderá a un 38% hacia la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta los 27 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del sur y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la velocidad del viento disminuirá hacia la tarde y la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más estables.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la zona.

El amanecer se producirá a las 07:40, y el ocaso será a las 21:26, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por la playa, deportes o simplemente disfrutar de un día de campo. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.