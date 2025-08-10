El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 24 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 32 grados a las 11:00 horas. Durante la tarde, se espera que el calor se intensifique, con un pico de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Carmona tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, evitando la exposición directa al sol y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y disminuyendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja usar ropa ligera y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 1 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 10:00 horas con ráfagas de hasta 37 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial.

El orto se producirá a las 07:33 horas y el ocaso a las 21:20 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para enfrentar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.