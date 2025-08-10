El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a la medianoche y disminuyendo hasta un 31% a las 10:00 horas. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la humedad hacia la tarde, con valores que podrían llegar hasta un 29% en horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h hacia las 20:00 horas. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:22, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada soleada y calurosa, con condiciones ideales para disfrutar del verano. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.