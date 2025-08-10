El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a las 02:00 y 25 grados entre las 03:00 y las 04:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 10:00 y subiendo hasta 32 grados a las 11:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00. Es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 41% a las 00:00 y disminuyendo hasta un 35% a las 10:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 18:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, aunque es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean salir o realizar actividades en el exterior. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

