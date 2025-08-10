El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

Hoy, 10 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 25 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será notable, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podría generar un ambiente más fresco en momentos específicos.

No se prevén precipitaciones durante el día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que las actividades programadas se desarrollen sin contratiempos. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco, lo que es típico de esta época del año en la región.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:21, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para quienes se encuentren al aire libre. Con cielos despejados, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de la belleza del paisaje local.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.