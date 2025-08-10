El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo a las 17:00 horas, con un notable 39 grados.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 52%, aumentando ligeramente hasta un 72% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 19% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con ráfagas que alcanzarán los 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las ráfagas máximas se registrarán a las 14:00, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades familiares, paseos o eventos al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:22, ofreciendo una vista espectacular en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.