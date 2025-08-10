El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 31 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A las 2 de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 40 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y disminuyendo a un 14% en las horas más calurosas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad podría hacer que el calor sea más tolerable para algunos. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Bailén que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 2 y las 5 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:14, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día. Para la noche, se anticipa que las temperaturas se mantendrán en torno a los 33 grados, lo que sugiere que será una noche cálida, pero aún agradable para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, Bailén vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar del verano, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.