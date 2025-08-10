El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

La tendencia de las temperaturas se mantendrá en un rango cálido durante todo el día, alcanzando un pico de 38 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 49%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A lo largo de la tarde, la humedad disminuirá, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sureste y el este, con velocidades que variarán entre 3 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 17:00 horas. Este viento podría proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Baeza, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos por el centro histórico, visitas a los monumentos y actividades al aire libre en los parques de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 22:00 horas y cerrando el día con una temperatura de 32 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:13, ofreciendo un espectáculo visual que complementará un día de clima excepcional en Baeza. En resumen, el 10 de agosto de 2025 se presenta como un día ideal para disfrutar de la belleza y la cultura de esta histórica ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.