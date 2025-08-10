El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00 horas, lo que podría resultar en un calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% a la medianoche y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento soplará del sur a una velocidad de 5 km/h, aumentando a 12 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Estas ráfagas pueden proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a la posibilidad de ráfagas más fuertes, especialmente hacia el final de la tarde.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es fundamental mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso a las 21:15, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Baena, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.