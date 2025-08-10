El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose en niveles cálidos y agradables.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 41 grados . Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Andújar que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa durante el día oscilará entre el 12% y el 54%, lo que indica que, aunque el ambiente será cálido, la baja humedad en las horas centrales del día puede hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad aumentará, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección este, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, proporcionando un ligero alivio del calor. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y soleado.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a todos los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol. Con cielos despejados y sin lluvias a la vista, es un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano andujareño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.